Atelier mosaïque Hang’Art Agen
Atelier mosaïque Hang’Art Agen mercredi 8 juillet 2026.
Agen
Atelier mosaïque
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
L’atelier se fera sur 2 jours. Le premier jour nous découvrirons ensemble les bases et chacun.ne pourra créer son propre design de dessous de plat. Nous finaliserons nos œuvres le lendemain avec une création collective.
Venez découvrir la mosaïque et repartez avec votre propre dessous de plat décoré par vos soins ! L’atelier se fera sur 2 jours. Le premier jour nous découvrirons ensemble les bases et chacun.ne pourra créer son propre design de dessous de plat. Nous finaliserons nos œuvres le lendemain avec une création collective. .
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com
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English : Atelier mosaïque
The workshop will take place over two days. On the first day, we’ll explore the basics together, and everyone will have the chance to create their own trivet design. We’ll finish our projects the next day with a group project.
L’événement Atelier mosaïque Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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