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La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes

vendredi 9 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Quelle place les artistes attribuent-ils aux spectateurs ? Qu’attendent-ils de nous ? Une observation minutieuse ou une interaction avec l’œuvre ? Venez le découvrir lors d’un parcours dans les collections du musée.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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