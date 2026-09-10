La place du spectateur, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
La place du spectateur 8 et 9 octobre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:15:00+02:00
Quelle place les artistes attribuent-ils aux spectateurs ? Qu’attendent-ils de nous ? Une observation minutieuse ou une interaction avec l’œuvre ? Venez le découvrir lors d’un parcours dans les collections du musée.
Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195 »}]
Un petit peu d’histoire de l’art au musée ? histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
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