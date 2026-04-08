Arcachon

La Plage aux Ecrivains

Village Front de Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Entre pinède et océan, Arcachon est depuis toujours une terre d’inspiration.

Écrivains, artistes et voyageurs ont trouvé ici un lieu propice à la création.

Avec La Plage aux Écrivains, la ville fait le choix d’une culture vivante, ouverte et accessible qui se partage face au

Bassin.

Pendant deux jours, Arcachon devient un salon littéraire à ciel ouvert, où les auteurs dialoguent librement avec

leurs lecteurs.

Laissez-vous porter par les mots… .

Village Front de Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : La Plage aux Ecrivains

L’événement La Plage aux Ecrivains Arcachon a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Arcachon