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La Plage aux Ecrivains Arcachon

La Plage aux Ecrivains Arcachon

La Plage aux Ecrivains Arcachon samedi 2 mai 2026.

Adresse : Village Front de Mer

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : 2026-05-02T

Fin : 2026-05-03T

Tarif :

Arcachon

La Plage aux Ecrivains

Village Front de Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02

Entre pinède et océan, Arcachon est depuis toujours une terre d’inspiration.
Écrivains, artistes et voyageurs ont trouvé ici un lieu propice à la création.
Avec La Plage aux Écrivains, la ville fait le choix d’une culture vivante, ouverte et accessible qui se partage face au
Bassin.
Pendant deux jours, Arcachon devient un salon littéraire à ciel ouvert, où les auteurs dialoguent librement avec
leurs lecteurs.
Laissez-vous porter par les mots…   .

Village Front de Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 

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English : La Plage aux Ecrivains

L’événement La Plage aux Ecrivains Arcachon a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Arcachon

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