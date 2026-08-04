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AGENDA · Pornic

La plage aux histoires Pornic

jeudi 6 août 2026 · Pornic

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plage de la Noëveillard
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

La plage aux histoires

Plage de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

La plage aux histoires par Clef des familles et la médiathèque   
  Au programme

Un moment de partage et d’éveil profitez d’une lecture d’histoires en plein air spécialement imaginée pour les tout-petits et les enfants, à partir de 2 ans
Partenaires animation proposée par l’association Clef des familles en partenariat avec la médiathèque   .

Plage de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 73 88 54  clefdesfamilles44@gmail.com

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English :

The Beach of Stories by Clef des familles and the library %A0%A0

L’événement La plage aux histoires Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic

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