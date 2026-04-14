La poésie du sommeil « Tulog Na Tula », Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger, Lisses

La poésie du sommeil « Tulog Na Tula » Samedi 6 juin, 16h30 Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger Essonne

Gratuit, 25 places, prévoir un tapis ou un plaid ou tous autre assise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Et si, le temps d’un après-midi, vous laissiez le monde ralentir…

Nous vous invitons à venir partager une parenthèse musicale et sensorielle au cœur d’un espace naturel et sensible.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026, installez-vous simplement sur l’herbe, laissez la terre vous porter, le ciel vous envelopper.

Les sons délicats d’une musique zen viendront bercer l’instant, comme une respiration douce entre veille et songe.

Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger Côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 95 https://www.essonne.fr https://www.facebook.com/Montauger [{« type »: « link », « value »: « https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/agenda/detail/rdv-aux-jardins-la-poesie-du-sommeil-tulog-na-tula »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 91 48 95 »}, {« type »: « email », « value »: « montauger@cd-essonne.fr »}]

Moment musical et sensoriel « La poésie du sommeil « Tulog Na Tula » »

©Marie-Christine Laurel