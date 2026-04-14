Lecture déambulatoire « Les Fables de La Fontaine, miroir des hommes », Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger, Lisses

Lecture déambulatoire « Les Fables de La Fontaine, miroir des hommes » Samedi 6 juin, 10h30 Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger Essonne

Gratuit, 25 places, chaussures de marche conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Dans les bois et les prés, les animaux prennent la parole. Leurs histoires, tantôt drôles, tantôt mordantes, éclairent les travers humains. Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins 2026, redécouvrez les Fables de La Fontaine, entre sagesse et malice. Un moment de lecture vivant et intemporel, où enfants et adultes se retrouvent pour échanger et réfléchir ensemble.

Maison départementale de l’environnement – Domaine de Montauger Côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 95 https://www.essonne.fr https://www.facebook.com/Montauger [{« type »: « link », « value »: « https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/agenda/detail/dans-les-bois-et-les-pres-les-fables-de-la-fontaine-miroir-des-hommes »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 91 48 95 »}, {« type »: « email », « value »: « montauger@cd-essonne.fr »}]

Lecture déambulatoire « Les Fables de La Fontaine, miroir des hommes »

©Franc Comtois (Pixabay)