AGENDA · Rennes
La Pointe du compas La Paillette Rennes
mardi 2 février 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
La Pointe du compas La Paillette Rennes Mardi 2 février 2027, 20h00
Un monologue qui explore la quête d’identité et la relation complexe entre une jeune fille et sa mère.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-02T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-02T20:50:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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