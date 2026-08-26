Informations pratiques

La Pointe du compas La Paillette Rennes Mardi 2 février 2027, 20h00

Un monologue qui explore la quête d’identité et la relation complexe entre une jeune fille et sa mère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-02T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-02T20:50:00.000+01:00

1



La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

