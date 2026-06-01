La Pompairienne et la fête de la Saint-Jean 2026 Pompaire samedi 27 juin 2026.

Pompaire

La Pompairienne et la fête de la Saint-Jean 2026

Salle polyvalente Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

LA POMPAIRIENNE est une randonnée pédestre dînatoire. La Banda de Rouillé animera les départs entre 17 h et 18 h (dernier départ). Avec son répertoire traditionnel des Férias basques espagnoles, elle sera également présente au plat chaud sur les parcours de 10 et 14 km.

Pour les circuits 10 km et 14 km apéritif, entrée et plat chaud sur les parcours, puis fromage et dessert à l’arrivée en salle.

Pour le circuit de 6 km repas complet en salle.

Si vous ne marchez pas, possibilité de dîner en salle à partir de 19h30. Simon Nauleau animera le repas avec son accordéon.

Réservation préalable.

Merci d’apporter votre gobelet et vos couverts pour les randos et le repas en salle.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN. A partir de 21h30 bal irlandais gratuit animé par l’orchestre Irish Sky de Zito Barett

Feu de la Saint-Jean à la tombée de la nuit. .

Salle polyvalente Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amicalelaique@gmail.com

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English : La Pompairienne et la fête de la Saint-Jean 2026

L’événement La Pompairienne et la fête de la Saint-Jean 2026 Pompaire a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine