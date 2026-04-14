La Popote du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

La Popote du Tauzin Samedi 25 avril, 10h00 Le Tauzin Gironde

Inscription obligatoire, Adultes 5€ / enfants 2€50 (atelier + repas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

« La Popote du Tauzin » est un atelier organisé par des bénévoles pour partager des recettes et passer un bon moment ! Un samedi par mois, de 10h30 à 14h, on cuisine ensemble, les cordons bleus comme les autres, on apprend, on échange et à la fin on déguste ensemble ce que l’on a préparé.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/atelier-cuisine/ »}]

On cuisine ensemble, on mange ensemble ce qu’on a préparé atelier cuisine