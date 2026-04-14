La Popote du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux
La Popote du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
La Popote du Tauzin Samedi 25 avril, 10h00 Le Tauzin Gironde
Inscription obligatoire, Adultes 5€ / enfants 2€50 (atelier + repas)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
« La Popote du Tauzin » est un atelier organisé par des bénévoles pour partager des recettes et passer un bon moment ! Un samedi par mois, de 10h30 à 14h, on cuisine ensemble, les cordons bleus comme les autres, on apprend, on échange et à la fin on déguste ensemble ce que l’on a préparé.
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/atelier-cuisine/ »}]
On cuisine ensemble, on mange ensemble ce qu’on a préparé atelier cuisine
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