La porte ogivale du XIVe siècle : un témoignage impressionnant de défense médiévale !, Tour Porte, Sarrant

Informations pratiques

La porte ogivale du XIVe siècle : un témoignage impressionnant de défense médiévale ! 18 – 20 septembre Tour Porte Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La remarquable porte ogivale qui remonte au XIVe siècle, constitue une œuvre de défense impressionnante.

Elle servait autrefois de seule entrée du village jusqu’au milieu du XIXe siècle et est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1927.

Cette porte conserve encore quelques éléments de sa barbacane médiévale, un système de défense sophistiqué qui comprenait des portes à doubles battants, un assommoir, ainsi qu’un pont-levis avec une herse, qui étaient manipulés depuis la salle du premier étage.

La porte est surmontée d’une tour de défense dont la partie supérieure était initialement construite en bois. Cependant, elle s’est effondrée au milieu du XVIIIe siècle et a été reconstruite en pierre de taille au début du XIXe siècle. C’est à cette époque que le pont-levis a été remplacé par un pont en pierre.

Tour Porte Promenade des platanes 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie http://www.sarrant.com

La remarquable porte ogivale qui remonte au XIVe siècle, constitue une œuvre de défense impressionnante.

©Mairie de Sarrant