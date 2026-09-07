Découverte du musée numérique, Musée numérique : micro folie de Sarrant, Sarrant

Informations pratiques

Découverte du musée numérique 18 – 20 septembre Musée numérique : micro folie de Sarrant Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Micro-Folie de Sarrant est un espace de découverte, de partage et d’échanges culturels, gratuit et ouvert à tous. En associant culture et numérique, elle invite petits et grands à explorer les œuvres et les patrimoines à travers des dispositifs interactifs et des expériences artistiques innovantes.

Musée numérique : micro folie de Sarrant 9 promenade des Platanes 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie http://www.sarrant.com

« La Micro-Folie de Sarrant est un espace de vie et d’échanges culturels, gratuit, conçu pour tous. La culture et le numérique sont liés pour familiariser petits et grands avec des pratiques et…

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