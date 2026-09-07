UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sarrant

Exposition à l’église, Église, Sarrant

vendredi 18 septembre 2026 · Église · Sarrant

Exposition à l’église, Église, Sarrant

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Place de l'église 32120 Sarrant
Ville
32120 Sarrant
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Exposition à l’église 18 – 20 septembre Église Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Entrée libre pour découvrir une exposition consacrée aux sites religieux en péril, présentée au sein de l’église. Cette exposition sensibilise le public à la préservation de ce patrimoine fragile et met en lumière des édifices menacés ainsi que les enjeux de leur sauvegarde.

Église Place de l’église 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie http://www.sarrant.com
Entrée libre, exposition dans l’Eglise sur les sites religieux en péril

©DR

À voir aussi à Sarrant (Gers)