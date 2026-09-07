Exposition à l’église, Église, Sarrant
vendredi 18 septembre 2026 · Église · Sarrant
Informations pratiques
Exposition à l’église 18 – 20 septembre Église Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Entrée libre pour découvrir une exposition consacrée aux sites religieux en péril, présentée au sein de l’église. Cette exposition sensibilise le public à la préservation de ce patrimoine fragile et met en lumière des édifices menacés ainsi que les enjeux de leur sauvegarde.
Église Place de l’église 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie http://www.sarrant.com
Entrée libre, exposition dans l’Eglise sur les sites religieux en péril
©DR