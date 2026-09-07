La première classe d’orgue du Conservatoire de Paris, François Benoist (1794-1878) et ses élèves – Michel Poillot, à l’orgue., Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge

Informations pratiques

La première classe d’orgue du Conservatoire de Paris, François Benoist (1794-1878) et ses élèves – Michel Poillot, à l’orgue. Samedi 19 septembre, 20h30 Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Essonne

Libre participation aux frais, à partir de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Depuis le Concordat de 1801, la France veut réconcilier l’État avec l’Église catholique, relation très dégradée depuis la Révolution de 1789.

Vingt ans après, et malgré l’instabilité politique française, la pratique religieuse en France est relancée, et l’intérêt pour la musique religieuse et les orgues est ravivé. C’est dans ce contexte que la première classe d’orgue du Conservatoire de Paris est créée en 1819 afin de former des organistes capables d’accompagner le plain-chant et d’improviser pour les services du culte. Pour remplir cette mission, François Benoist (1794-1878) y est nommé professeur, fonction qu’il remplit jusqu’en 1872.

À partir de 1826 sa classe est de plus en plus fréquentée et devient une véritable pépinière d’habiles organistes. Puis en 1852, elle cesse d’être uniquement une école d’improvisateurs pour devenir également une école d’exécutants, à une période où se profile un intérêt grandissant pour la musique de divertissement au concert, comme au sein des offices religieux. Georges Bizet, César Franck, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, etc. comptent parmi ses anciens élèves devenus par la suite des compositeurs célèbres.

Œuvres de : François Benoist et d’anciens de ses élèves : Adolphe Miné, Alexandre Fessy, Alfred Lefébure-Wély, Edouard Batiste, César Franck, Théodore Salomé, Théodore Dubois et Alexis Chauvet.

Michel Poillot à l’orgue

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde 9 Place des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge, France Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France 0169010224 https://www.basilique-de-longpont.fr L’église est le seul témoin d’un ancien prieuré clunisien fondé avant 1061. En 1031 une église aurait été établie par Guy 1er de Montlhéry et sa femme Hodierne de Gometz à l’emplacement d’une chapelle mariale, élevée probablement dès le IIIe siècle sur un lieu de culte druidique. En 1061 elle est donnée à Cluny avec le consentement de Geoffroy de Boulogne, évêque de Paris, et des moines de cet ordre s’y installent. La construction de l’église actuelle fut entreprise au début du XIIe siècle par Guy II Troussel. Elle s’acheva au début du XIIIe siècle par la façade. Le soubassement de la tour carrée date du XIIe siècle et son unique étage du XIIIe siècle.

L’église fut élevée au rang de basilique en 1913.

Concert

©m.poillot