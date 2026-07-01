La Première République en danger ? CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 Valmy
dimanche 12 juillet 2026 · CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 · Valmy
Informations pratiques
Valmy
La Première République en danger ?
CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
La Révolution française bat son plein, le roi est déchu, les armées repoussent les envahisseurs à Valmy, la République est proclamée.
Mais la patrie est-elle sauvée ? Découvrez à travers une visite thématique l’histoire tumultueuse de la Première République.
Sur inscription, payant. .
CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Première République en danger ?
L’événement La Première République en danger ? Valmy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne