La Première République en danger ? CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 Valmy

Informations pratiques

Valmy

La Première République en danger ?

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Tout public

La Révolution française bat son plein, le roi est déchu, les armées repoussent les envahisseurs à Valmy, la République est proclamée.

Mais la patrie est-elle sauvée ? Découvrez à travers une visite thématique l’histoire tumultueuse de la Première République.

Sur inscription, payant. .

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

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English : La Première République en danger ?

L’événement La Première République en danger ? Valmy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne