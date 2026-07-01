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La Première République en danger ? CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 Valmy

dimanche 12 juillet 2026 · CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 · Valmy

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
Adresse
24 Rue Kellermann
Ville
51800 Valmy
Département
Marne
Tarif

Valmy

La Première République en danger ?

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
La Révolution française bat son plein, le roi est déchu, les armées repoussent les envahisseurs à Valmy, la République est proclamée.
Mais la patrie est-elle sauvée ? Découvrez à travers une visite thématique l’histoire tumultueuse de la Première République.
Sur inscription, payant.   .

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57 

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English : La Première République en danger ?

L’événement La Première République en danger ? Valmy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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