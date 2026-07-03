Micro folie les symboles révolutionnaires Centre historique Valmy 1792 Valmy

Informations pratiques

Valmy

Micro folie les symboles révolutionnaires

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Le pouvoir des symboles est très puissant une image montre plus de choses que l’on ne voit, un mot a un sens plus profond que celui dans le dictionnaire. Venez découvrir l’origine et le sens de symboles révolutionnaires toujours utilisés aujourd’hui.

sur inscription .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

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English : Micro folie les symboles révolutionnaires

L’événement Micro folie les symboles révolutionnaires Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne