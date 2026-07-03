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AGENDA · Valmy

Micro folie les symboles révolutionnaires Centre historique Valmy 1792 Valmy

jeudi 20 août 2026 · Centre historique Valmy 1792 · Valmy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Centre historique Valmy 1792
Adresse
24 Rue Kellermann
Ville
51800 Valmy
Département
Marne
Tarif

Valmy

Micro folie les symboles révolutionnaires

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Tout public
Le pouvoir des symboles est très puissant une image montre plus de choses que l’on ne voit, un mot a un sens plus profond que celui dans le dictionnaire. Venez découvrir l’origine et le sens de symboles révolutionnaires toujours utilisés aujourd’hui.
sur inscription   .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57 

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English : Micro folie les symboles révolutionnaires

L’événement Micro folie les symboles révolutionnaires Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne