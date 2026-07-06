Escape Game Qui remportera la bataille de Valmy ? centre historique Valmy 1792 Valmy

Informations pratiques

Valmy

Escape Game Qui remportera la bataille de Valmy ?

centre historique Valmy 1792 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Tout public

Deux équipes, les Révolutionnaires et les Emigrés, s’affrontent pour remporter la bataille de Valmy en résolvant des énigmes, en trouvant des indices et en rencontrant des personnages historiques. Mais une question reste en suspens quelle équipe va remporter la bataille ? (Selon le nombre de participants, il n’est pas obligatoire d’avoir deux équipes pour réaliser l’Escape Game).

départ à 9h/10h/11h .

centre historique Valmy 1792 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

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English : Escape Game Qui remportera la bataille de Valmy ?

L’événement Escape Game Qui remportera la bataille de Valmy ? Valmy a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne