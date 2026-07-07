Visite guidée du centre historique Valmy 1792 CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 Valmy
mardi 7 juillet 2026 · CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 · Valmy
Informations pratiques
Valmy
Visite guidée du centre historique Valmy 1792
CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Tout public
Profitez d’une visite personnalisée du centre historique pour (re)découvrir les évènements importants de la Révolution française et la bataille de Valmy qui a sauvé la Révolution. (Tous les jours du mardi au vendredi, durée 1h) .
CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
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English : Visite guidée du centre historique Valmy 1792
L’événement Visite guidée du centre historique Valmy 1792 Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne