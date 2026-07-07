Visite guidée du centre historique Valmy 1792 CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 Valmy

Informations pratiques

Valmy

Visite guidée du centre historique Valmy 1792

CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tout public

Profitez d’une visite personnalisée du centre historique pour (re)découvrir les évènements importants de la Révolution française et la bataille de Valmy qui a sauvé la Révolution. (Tous les jours du mardi au vendredi, durée 1h) .

CENTRE HISTORIQUE vALMY 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

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English : Visite guidée du centre historique Valmy 1792

L’événement Visite guidée du centre historique Valmy 1792 Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne