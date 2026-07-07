UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valmy

Visite guidée du moulin de Valmy Centre historique Valmy 1792 Valmy

mardi 7 juillet 2026 · Centre historique Valmy 1792 · Valmy

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Centre historique Valmy 1792
Adresse
24 Rue Kellermann
Ville
51800 Valmy
Département
Marne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Valmy

Visite guidée du moulin de Valmy

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tout public
Le moulin de Valmy est devenu un symbole de la bataille du même nom. Découvrez le fonctionnement d’un moulin de l’intérieur et son mécanisme, preuve de l’ingéniosité d’autrefois., durée 30 min.   .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du moulin de Valmy

L’événement Visite guidée du moulin de Valmy Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

À voir aussi à Valmy (Marne)