Visite guidée du moulin de Valmy Centre historique Valmy 1792 Valmy

Informations pratiques

Valmy

Visite guidée du moulin de Valmy

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tout public

Le moulin de Valmy est devenu un symbole de la bataille du même nom. Découvrez le fonctionnement d’un moulin de l’intérieur et son mécanisme, preuve de l’ingéniosité d’autrefois., durée 30 min. .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

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English : Visite guidée du moulin de Valmy

L’événement Visite guidée du moulin de Valmy Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne