Visite guidée du moulin de Valmy Centre historique Valmy 1792 Valmy
mardi 7 juillet 2026 · Centre historique Valmy 1792 · Valmy
Informations pratiques
Valmy
Visite guidée du moulin de Valmy
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Tout public
Le moulin de Valmy est devenu un symbole de la bataille du même nom. Découvrez le fonctionnement d’un moulin de l’intérieur et son mécanisme, preuve de l’ingéniosité d’autrefois., durée 30 min. .
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
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English : Visite guidée du moulin de Valmy
L’événement Visite guidée du moulin de Valmy Valmy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne