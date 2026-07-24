Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy centre historique Valmy 1792 Valmy
samedi 19 septembre 2026 · centre historique Valmy 1792 · Valmy
Informations pratiques
Valmy
Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy
centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Le 20 septembre 1792, à Valmy, les armées françaises repoussent les armées coalisées qui cherchent à renverser la Révolution. Pourtant cette bataille ne rentre pas tout de suite dans l’Histoire. Découvrez comment cette bataille entrera au coeur d’une bataille mémorielle de 1792 jusque encore aujourd’hui. .
centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
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English : Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy
L’événement Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy Valmy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne