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AGENDA · Valmy

Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy centre historique Valmy 1792 Valmy

samedi 19 septembre 2026 · centre historique Valmy 1792 · Valmy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
centre historique Valmy 1792
Adresse
24 Rue Kellermann
Ville
51800 Valmy
Département
Marne
Tarif
9 9 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Valmy

Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy

centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Le 20 septembre 1792, à Valmy, les armées françaises repoussent les armées coalisées qui cherchent à renverser la Révolution. Pourtant cette bataille ne rentre pas tout de suite dans l’Histoire. Découvrez comment cette bataille entrera au coeur d’une bataille mémorielle de 1792 jusque encore aujourd’hui.   .

centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57 

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English : Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy

L’événement Journée du patrimoine visite thématique la mémoire de Valmy Valmy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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