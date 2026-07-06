Moulin en mouvement ! centre historique Valmy 1792 Valmy
dimanche 9 août 2026 · centre historique Valmy 1792 · Valmy
Informations pratiques
Valmy
Moulin en mouvement !
centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Tout public
A la rencontre d’un patrimoine qui continue de tourner… Admirez le célèbre moulin de Valmy en mouvement ! A l’intérieur, découvrez la magie de son mécanisme et l’ingéniosité des techniques d’autrefois. .
centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
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English : Moulin en mouvement !
L’événement Moulin en mouvement ! Valmy a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne