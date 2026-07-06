UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valmy

Moulin en mouvement ! centre historique Valmy 1792 Valmy

dimanche 9 août 2026 · centre historique Valmy 1792 · Valmy

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
centre historique Valmy 1792
Adresse
24 Rue Kellermann
Ville
51800 Valmy
Département
Marne
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Valmy

Moulin en mouvement !

centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Tout public
A la rencontre d’un patrimoine qui continue de tourner… Admirez le célèbre moulin de Valmy en mouvement ! A l’intérieur, découvrez la magie de son mécanisme et l’ingéniosité des techniques d’autrefois.   .

centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moulin en mouvement !

L’événement Moulin en mouvement ! Valmy a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

À voir aussi à Valmy (Marne)