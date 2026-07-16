La promesse des jours heureux, Théâtre Graslin, Nantes

Informations pratiques

La promesse des jours heureux Dimanche 20 septembre, 17h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

17h, un tournage se prépare sur les marches de Graslin. Toute équipe du film « la promesse des jours heureux » est là: techniciens et techniciennes, acteurs, actrices, figurantes et figurants attendent le clap de départ de la réalisatrice. De 1936 à 1946, des grèves de la joie aux sombres heures de la guerre, le public va traverser la décennie en s’attachant autant aux ouvrières et ouvriers en grève qu’aux dames de la sécu et leur ministre du travail Ambroise Croizat. L’aventure les ménera jusqu’au bal populaire du progrès social.

Théâtre Graslin Place Graslin, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240697718 http://www.angers-nantes-opera.com Théâtre construit en 1787-1788 par Mathurin Crucy, élève de Boullée, dans un style néo-classique inspiré de Palladio. En 1796, un incendie détruit la salle et les coulisses. Reconstruction à l’identique (hormis le péristyle, le vestibule et les murs latéraux subsistants) en 1811-1813. La salle est remaniée à plusieurs reprises, en 1829-1830, puis en 1844-1845. Quelques extensions et transformations après 1835, en 1865-1880, enfin entre 1913 et 1930. Réfection de la salle en 1967-1968. La façade principale possède un péristyle de huit colonnes corinthiennes surmontées de huit statues représentant les Muses (la neuvième est installée à la Bourse…).

17h, un tournage se prépare sur les marches de Graslin. Toute équipe du film « la promesse des jours heureux » est là: techniciens et techniciennes, acteurs, actrices, figurantes et figurants attendent…

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