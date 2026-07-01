LA P’TITE CANTINE, RESTAURATION VEGETALE Corcoué-sur-Logne
vendredi 10 juillet 2026 · Corcoué-sur-Logne
Informations pratiques
Corcoué-sur-Logne
LA P’TITE CANTINE, RESTAURATION VEGETALE
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
RESTAURATION VEGETALE LORS DU CONCERT
Restauration végétale lors du concert de Boo Grass, à la Mine au Tri. .
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org
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English :
VEGETARIAN FOOD AT THE CONCERT
L’événement LA P’TITE CANTINE, RESTAURATION VEGETALE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Retz Atlantique
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