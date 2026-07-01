Informations pratiques

Corcoué-sur-Logne

LA P’TITE CANTINE, RESTAURATION VEGETALE

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

RESTAURATION VEGETALE LORS DU CONCERT

Restauration végétale lors du concert de Boo Grass, à la Mine au Tri. .

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org

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English :

VEGETARIAN FOOD AT THE CONCERT

L’événement LA P’TITE CANTINE, RESTAURATION VEGETALE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Retz Atlantique