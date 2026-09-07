La P’tite Fumée, Halle Verriere, Meisenthal
samedi 24 octobre 2026 · Halle Verriere · Meisenthal
Informations pratiques
La P’tite Fumée Samedi 24 octobre, 20h00 Halle Verriere Moselle
Prévente : 25€
Soir : 28€
Réduit (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00
La P’tite Fumée signe son grand retour avec une nouvelle tournée explosive. Un live repensé, plus puissant et immersif que jamais, où leur électro instrumentale prend une toute autre dimension.
À l’aube de ce nouveau chapitre, la machine LPF se réinvente dans une forme plus affirmée, sans rien perdre de l’énergie brute qui fait sa signature. La voix s’invite désormais au cœur du projet, ouvrant de nouveaux horizons et renforçant l’impact collectif du show.
Rythmiques incisives, mélodies envoûtantes et instruments atypiques se mêlent à des flows tranchants et des lignes vocales fédératrices. L’expérience s’annonce intense, organique et hors du commun, portée par un show incandescent. Une formule taillée pour le live, à la croisée des classiques du groupe et de ses nouvelles productions. © Base Productions
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Venez découvrir le groupe La P’tite Fumée, en concert à la boite noire le 24 octobre 2026 ! Concert Musique
© Base Productions
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