La P’tite Guinguette dans la Prairie

Lieu-dit La Lemonnière Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 15:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

.

Lieu-dit La Lemonnière Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 76 16 58 laguinguette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La P’tite Guinguette dans la Prairie Les Achards a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards