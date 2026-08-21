La P’tite scène : Ciné-concert Terriblement mignons, Auditorium des Champs Libres, Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
La P’tite scène : Ciné-concert Terriblement mignons Mercredi 21 octobre, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:40:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:40:00+02:00
Les musiciens Éric Philippon et Frédéric Hamon réinventent leur univers : bruitages, doublages espiègles et palette sonore enrichie, mêlant ukulélé, synthé et guitare électrique. Un voyage musical tendre, entre folk et rock.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Ce ciné-concert, à la fois drôle et poétique, mêle cinq courts métrages et une bande-son variée, jouée et bruitée en direct sur scène.
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