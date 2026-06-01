LA QUINZAINE EN SALLE — FESTIVAL, Cinéma du TNB, Rennes
LA QUINZAINE EN SALLE — FESTIVAL, Cinéma du TNB, Rennes mercredi 10 juin 2026.
LA QUINZAINE EN SALLE — FESTIVAL 10 – 17 juin Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine
Tarif unique 6.50€ + Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00
Du 10 au 17 juin, le Festival de Cannes s’invite au Cinéma du TNB avec la Quinzaine en salle. À cette occasion, profitez de 10 films au tarif unique de 6,50€ et votez pour le prix du public.
La Quinzaine des Cinéastes du Festival de Cannes 2026 propose la reprise de sa sélection dans plus d’une trentaine de salles art et essai de France, avec l’opération La Quinzaine en salle. Retrouvez en avant-première une partie des longs métrages de la sélection, en exclusivité, au Cinéma du TNB.
AU PROGRAMME
GABIN de Maxence Voiseux
> MER 10 06 – 19h
LES ROCHES ROUGES de Bruno Dumont
> JEU 11 06 – 20h30
Séance présentée par Antony Fiant, professeur en études cinématographiques à l’Université Rennes 2
DORA de July Jung
> VEN 12 06 – 20h30
L’APAISEMENT de Reed Van Dyk
> SAM 13 06 – 20h30
MERCI D’ÊTRE VENU d’Alain Cavalier
> DIM 14 06 – 18h
L’ESPÈCE EXPLOSIVE de Sarah Arnold
> DIM 14 06 – 19h30
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE de Radu Jude
> LUN 15 06 – 20h30
JE VOIS DES IMMEUBLES TOMBER COMME LA FOUDRE de Clio Barnard
> MAR 16 06 – 20h30
Séance présentée par Anne-Cécile Rolland, chargée des acquisitions pour Pyramide Distribution
SHANA de Lila Pinell
> MER 17 06 – 20h30
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/la-quinzaine-en-salle-2026 »}]
Du 10 au 17 juin, le Festival de Cannes s’invite au Cinéma du TNB avec la Quinzaine en salle. À cette occasion, profitez de 10 films au tarif unique de 6,50€ et votez pour le prix du public. festival cinéma
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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