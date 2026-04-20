La rando des 2 églises Frespech
La rando des 2 églises Frespech jeudi 14 mai 2026.
Frespech
La rando des 2 églises
Musée du Foie Gras Frespech Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Randonnée familiale de 5,5km ou 8,5 km commentée par Frédéric Figeac l’origine des noms de lieux-dits.
Vistes des églises de Auradou et de Calhavet.
Chansons traditionnelles occitanes avec le groupe Balha Votz , accompagné à l’accordéon.
Apéro musical offert à l’arrivée, pique-nique tiré du sac ou assiettes paysannes du Musée du Foie Gras.
Sur inscription. .
Musée du Foie Gras Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24
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English : La rando des 2 églises
L’événement La rando des 2 églises Frespech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne