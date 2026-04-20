Frespech

La rando des 2 églises

Musée du Foie Gras Frespech Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Randonnée familiale de 5,5km ou 8,5 km commentée par Frédéric Figeac l’origine des noms de lieux-dits.

Vistes des églises de Auradou et de Calhavet.

Chansons traditionnelles occitanes avec le groupe Balha Votz , accompagné à l’accordéon.

Apéro musical offert à l’arrivée, pique-nique tiré du sac ou assiettes paysannes du Musée du Foie Gras.

Sur inscription. .

Musée du Foie Gras Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24

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English : La rando des 2 églises

L’événement La rando des 2 églises Frespech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne