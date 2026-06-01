La rando des bois – Sur les traces de Saint-Ronan, Site de Saint-Ronan, Plozévet
La rando des bois – Sur les traces de Saint-Ronan, Site de Saint-Ronan, Plozévet dimanche 21 juin 2026.
La rando des bois – Sur les traces de Saint-Ronan Dimanche 21 juin, 08h30 Site de Saint-Ronan Finistère
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T08:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T08:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
La 11ème édition de la Rando des bois, organisée par le comité de sauvegarde de Saint-Ronan, permet de découvrir des parcours exceptionnellement ouverts pour l’occasion, ainsi que le site historique de la chapelle St-Ronan, avec sa fontaine et son sarcophage dans une ambiance conviviale.
Les fonds récoltés lors de la journée sont intégralement reversés au service pédiatrie de l’hôpital de Quimper afin d’améliorer les conditions d’accueil et de confort des jeunes patients.
Randonnée pédestre
Parcours de 5, 9 ou 14 kms
Départ libre de 8h30 à 16h
Rando chantée de 4kms animée par Dastum Bro Gerne (breton et français)
Départ à 14h30
Tarif 5€ – gratuit pour les enfants
Une boisson est offerte à chaque participant à l’arrivée (bar de la Rando des bois)
Bar et restauration sur place
Repas champêtre servi à table à partir de 12h (Apéritif, paëlla, dessert, café)
Tarif : 15 € (8 € pour les -12 ans) – réservation conseillée sur notre site internet
Crêperie Ti-Ronan : galettes, crêpes, salades
Animations gratuites :
Fabrication et vente de pain et riz au lait sur place
Exposition de véhicules anciens
Animations musicales
Espace enfants (jeux, pêche à la ligne, etc.)
17h30 : concert dans la chapelle – Dastum Bro Gerne
Infos pratiques
Dimanche 21 juin 2026
Départ et arrivée sur le site de la chapelle St-Ronan à Plozévet.
Stationnement gratuit le long des routes à proximité du site
Site de Saint-Ronan Trébrévan Plozévet 29710 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « chapellestronan@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://larandodesbois.wordpress.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/larandodesbois/ »}]
Un évènement mêlant randonnée nature, découverte du patrimoine et action caritative. Randonnée pédiatrie
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