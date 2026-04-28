La Rando des Pipistrelles Stade E.Metzger Saint-Gérand-le-Puy
La Rando des Pipistrelles Stade E.Metzger Saint-Gérand-le-Puy samedi 6 juin 2026.
Saint-Gérand-le-Puy
La Rando des Pipistrelles
Stade E.Metzger Chemin de Gondailly 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 20:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Rando des Pipistrelles organisé par le club de marche les Pas’Cool
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Stade E.Metzger Chemin de Gondailly 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 78 10 44 guinard.françoise@akeonet.com
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English :
Rando des Pipistrelles organized by the Pas’Cool walking club
L’événement La Rando des Pipistrelles Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire