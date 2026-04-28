La Rando des Pipistrelles Stade E.Metzger Saint-Gérand-le-Puy

Saint-Gérand-le-Puy

La Rando des Pipistrelles

Stade E.Metzger Chemin de Gondailly 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Rando des Pipistrelles organisé par le club de marche les Pas’Cool

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Stade E.Metzger Chemin de Gondailly 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 78 10 44 guinard.françoise@akeonet.com

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English :

Rando des Pipistrelles organized by the Pas’Cool walking club

L’événement La Rando des Pipistrelles Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire