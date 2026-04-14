Escape Game – Filer à l’anglaise avec James Joyce, Musée James Joyce, Saint-Gérand-le-Puy

Escape Game – Filer à l’anglaise avec James Joyce Samedi 23 mai, 17h00 Musée James Joyce Allier

De 3 à 8 joueurs – tarif adulte : 8 € – tarif réduit : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

UN ESCAPE GAME CULTUREL AUTOUR DE L’HISTOIRE DE JAMES JOYCE À SAINT-GÉRAND-LE-PUY

I mission – I équipe – I heure

Dans les salles du musée résonnent encore les échos de james Joyce. A Saint-Gérand-le-Puy, il aurait écrit un manuscrit mystérieux, scellé dans un coffre. Aujourd’hui, c’est à vous de percer ce mystère… mais le temps joue contre vous : si vous échouez, le trésor de Joyce restera enfermé à jamais.

« Vous aurez 60 minutes pour révéler l’héritage de Joyce…

ou tout sera perdu. »

Musée James Joyce 1 rue Maurice Dupont 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 88 95 82 https://jamesjoycefrance.org https://www.facebook.com/James-Joyce-%C3%A0-Saint-G%C3%A9rand-le-Puy-104268527814374 [{« type »: « email », « value »: « jamesjoyce.sglp@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 77 88 62 »}] Musée James Joyce et Bibliothèque Anna Livia Plurabelle Parking derrière la salle des fêtes – Accès personnes à mobilité réduite

UN ESCAPE GAME CULTUREL AUTOUR DE L’HISTOIRE DE JAMES JOYCE À SAINT-GÉRAND-LE-PUY

©Association James Joyce