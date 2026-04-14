Visite du Musée James Joyce, Musée James Joyce, Saint-Gérand-le-Puy

Visite du Musée James Joyce Samedi 23 mai, 19h00 Musée James Joyce Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir le Musée James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy lors de la nuit européennes des musées.

Collation offerte.

Musée James Joyce 1 rue Maurice Dupont 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 88 95 82 https://jamesjoycefrance.org https://www.facebook.com/James-Joyce-%C3%A0-Saint-G%C3%A9rand-le-Puy-104268527814374 Musée James Joyce et Bibliothèque Anna Livia Plurabelle Parking derrière la salle des fêtes – Accès personnes à mobilité réduite

Venez découvrir le Musée James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy lors de la nuit européennes des musées.

©Association James Joyce