Escape game au musée, Musée James Joyce, Saint-Gérand-le-Puy

Escape game au musée Samedi 23 mai, 16h00 Musée James Joyce Allier

Tarifs : 8 € – Tarif réduit et moins de 25 ans : 5 €. Limiter à 8 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Escape game « Filer à l’anglaise »

Dans les salles du musée résonnent encore les échos de James Joyce. À Saint-Gérand-le-Puy, il aurait écrit un manuscrit mystérieux, scellé dans un coffre. Aujourd’hui, c’est à vous de percer ce mystère… mais le temps joue contre vous : si vous échouez, le trésor de Joyce restera enfermé à jamais.

« Vous aurez 60 minutes pour révéler l’héritage de Joyce… ou tout sera perdu. »

Trois sessions sont proposées à 16h, 17h30 et 19h.

Tarifs : 8 € – Tarif réduit et moins de 25 ans : 5 €.

Réservation obligatoire par téléphone au 06 84 88 95 82 ou par email à jamesjoyce.sglp@gmail.com.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : http://jamesjoycefrance.org

Le musée est ouvert les vendredis et samedis de 10h à 18h pour la visite des expositions en cours. La visite du musée est possible tous les jours en dehors de ses horaires uniquement sur réservation.

Musée James Joyce 2 rue Maurice Dupont, 03150 Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0684889582 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057117143952&locale=bg_BG [{« type »: « phone », « value »: « 0652778862 »}, {« type »: « email », « value »: « jamesjoyce.sglp@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:jamesjoyce.sglp@gmail.com »}, {« link »: « http://jamesjoycefrance.org »}] L’association « James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy » perpétue le souvenir du séjour de James Joyce dans l’Allier, à Saint-Gérand-le-Puy en 1940. Parking

Escape game « Filer à l’anglaise »

©Eloïse Basilio