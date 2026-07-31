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AGENDA · Allouville-Bellefosse

La Randonnée du Chêne Allouville-Bellefosse

dimanche 13 septembre 2026 · Allouville-Bellefosse

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
76190 Allouville-Bellefosse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Allouville-Bellefosse

La Randonnée du Chêne

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Le Club Cyclo Allouvillais vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la découverte de notre belle région. Au programme 4 parcours vélo route de 34 km à 90 km ainsi qu’une randonnée pédestre de 8,6 km. Tout au long de la matinée, profitez d’un ravitaillement avec des produits locaux !   .

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 56 57 95 

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English : La Randonnée du Chêne

L’événement La Randonnée du Chêne Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-31 par Yvetot Normandie Tourisme

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