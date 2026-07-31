La Randonnée du Chêne Allouville-Bellefosse
dimanche 13 septembre 2026 · Allouville-Bellefosse
Informations pratiques
Allouville-Bellefosse
La Randonnée du Chêne
Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Club Cyclo Allouvillais vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la découverte de notre belle région. Au programme 4 parcours vélo route de 34 km à 90 km ainsi qu’une randonnée pédestre de 8,6 km. Tout au long de la matinée, profitez d’un ravitaillement avec des produits locaux ! .
Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 56 57 95
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English : La Randonnée du Chêne
L’événement La Randonnée du Chêne Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-31 par Yvetot Normandie Tourisme
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