Lavoine

Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène

Station Montoncel 51 Chemin du Montoncel, Plan de la Chaume Lavoine Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La Bois Noirs Oxygène ! , rando VTT incontournable de l’Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs fera son grand retour dans la Montagne Bourbonnaise, à Lavoine dans l’Allier.

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Station Montoncel 51 Chemin du Montoncel, Plan de la Chaume Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 24 07 49 vttclubboisnoirs@gmail.com

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English :

The Bois Noirs Oxygène! , a not-to-be-missed mountain bike event organized by the Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs, is back in the Montagne Bourbonnaise, at Lavoine in the Allier.

L’événement Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène Lavoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Vichy Destinations