La Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène ! revient à Lavoine (03) le 28 juin 2026. Station Montoncel Lavoine
La Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène ! revient à Lavoine (03) le 28 juin 2026. Station Montoncel Lavoine samedi 27 juin 2026.
Lavoine
Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène
Station Montoncel 51 Chemin du Montoncel, Plan de la Chaume Lavoine Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
La Bois Noirs Oxygène ! , rando VTT incontournable de l’Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs fera son grand retour dans la Montagne Bourbonnaise, à Lavoine dans l’Allier.
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Station Montoncel 51 Chemin du Montoncel, Plan de la Chaume Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 24 07 49 vttclubboisnoirs@gmail.com
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English :
The Bois Noirs Oxygène! , a not-to-be-missed mountain bike event organized by the Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs, is back in the Montagne Bourbonnaise, at Lavoine in the Allier.
L’événement Randonnée VTT-FFC Bois Noirs Oxygène Lavoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Vichy Destinations
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