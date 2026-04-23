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Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine

Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine samedi 23 mai 2026.

Adresse : Horloge à billes, devant le restaurant L'Auberge des Bois Noirs

Ville : 03250 Lavoine

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 18.5

Lavoine

Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier)

Horloge à billes, devant le restaurant L’Auberge des Bois Noirs Lavoine Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Une activité nature incontournable près de Vichy prenez de la hauteur au coucher du soleil.
Panorama grandiose et immersion entre volcan, histoire et grands espaces.
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Horloge à billes, devant le restaurant L’Auberge des Bois Noirs Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

A must-do nature activity near Vichy: soar high at sunset.
A breathtaking panorama and an immersion between volcano, history and wide open spaces.

L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations

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