Lavoine

Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier)

Horloge à billes, devant le restaurant L’Auberge des Bois Noirs Lavoine Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une activité nature incontournable près de Vichy prenez de la hauteur au coucher du soleil.

Panorama grandiose et immersion entre volcan, histoire et grands espaces.

.

Horloge à billes, devant le restaurant L’Auberge des Bois Noirs Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A must-do nature activity near Vichy: soar high at sunset.

A breathtaking panorama and an immersion between volcano, history and wide open spaces.

L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations