La Ratatouille / Scène Ouverte, Mystère Comedy Club, Nantes
vendredi 4 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
La Ratatouille / Scène Ouverte 4 septembre et 2 octobre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Scène ouverte d’improvisation
Tout le monde peut improviser !
Il suffit d’avoir de l’imagination et de la laisser s’exprimer ! Ici pas besoin d’avoir préparé un texte c’est le public et le MC qui décideront de ton sort !
Tu peux venir seul•e ou accompagné•e, juste pour regarder ou pour jouer et, que ce soit votre 304ème ou 1ère fois, tu seras le bienvenue pour lâcher prise t’amuser car oui, tout le monde peut improviser.
Tarifs :
Réservation gratuite pour le public
Gratuit pour les improvisateur•ices
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/la-ratatouille-scene-ouverte »}]
Scène ouverte d’improvisation Tout le monde peut improviser ! Il suffit d’avoir de l’imagination et de la laisser s’exprimer ! Ici pas besoin d’avoir préparé un texte c’est le public et le MC qui…
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