La Ratatouille / Scène Ouverte, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

La Ratatouille / Scène Ouverte 4 septembre et 2 octobre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Scène ouverte d’improvisation

Tout le monde peut improviser !

Il suffit d’avoir de l’imagination et de la laisser s’exprimer ! Ici pas besoin d’avoir préparé un texte c’est le public et le MC qui décideront de ton sort !

Tu peux venir seul•e ou accompagné•e, juste pour regarder ou pour jouer et, que ce soit votre 304ème ou 1ère fois, tu seras le bienvenue pour lâcher prise t’amuser car oui, tout le monde peut improviser.

Tarifs :

Réservation gratuite pour le public

Gratuit pour les improvisateur•ices

Ouverture du bar à 18H

Mystère Comedy Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/la-ratatouille-scene-ouverte »}]

Scène ouverte d’improvisation Tout le monde peut improviser ! Il suffit d’avoir de l’imagination et de la laisser s’exprimer ! Ici pas besoin d’avoir préparé un texte c’est le public et le MC qui…