La reine des Aveugles – Soif d’Adrénaline, le projet pirate, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
vendredi 16 octobre 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
La reine des Aveugles – Soif d’Adrénaline, le projet pirate Vendredi 16 octobre, 21h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T21:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T21:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
durée – 1h10
Public à partir de 14 ans
Emilie Perrin, alias La Reine des aveugles, convoque la figure de la femme pirate pour nous embarquer sur son voilier nommé désir. Sur fond d’humour noir, de provoc’ et de nostalgie, ça parle de nos fuites, de nos tocs, de nos dates de péremption, de paradis perdus et de gilets
de sauvetage…
Aux commandes du bateau, Charlotte Castellat alias madame le cha, nous entraîne dans un voyage sonore empreint de sensualité, de mélancolie, et de rage, au hasard des vagues, récifs et autres accidents de parcours..
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Chansons à voir
aucun
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