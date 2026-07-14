VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Place de l’Église Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION

Place de l’Église EN EXTERIEUR PLACE OMBRAGEE PAR LES MARRONNIERS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dernier dimanche de septembre pour la 3e édition de son vide-greniers.

Dimanche 27 septembre 2026 9h00/17h00.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs 3€/m, 2.50€/m à partir de 6m, table 1€

Minimum 3m Véhicule minimum 6m

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour la 3e édition de son vide-greniers.

Ouvert au public de 9h00 à 17h00.

Buvette et restauration sur place par le Comité.

– Bière blanche, softs (Coca Cola, Iced Tea pêche, Orangina, jus de pommes…), eau, thé et café ;

– Grillades (saucisses, ventrèche) et frites.

Tarifs

– 3 € le mètre linéaire (3 mètres minimum) ;

– 2,50 € le mètre linéaire à partir de 6 mètres réservés ;

– Si véhicule sur emplacement, 6 mètres minimum (emplacements limités) ;

– Table de 3 mètres de longueur pour 1 €/table ;

– Pas de raccordement électrique/eau possible.

Inscriptions par téléphone auprès d’Audrey au 06 76 66 19 47

ou par email à l’adresse cdfpoucharramet@outlook.fr

Règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Poucharramet ou par virement (RIB sur demande).

Réservation jusqu’au jour même dans la limite des places disponibles. 3 .

Place de l’Église EN EXTERIEUR PLACE OMBRAGEE PAR LES MARRONNIERS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr

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English :

The Poucharramet Festival Committee invites you to join us on the last Sunday in September for the 3rd edition of its yard sale.

Sunday, September 27, 2026 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Refreshments and food available on site.

Prices: 3?/m, 2.50?/m for 6m or more, table 1?

Minimum 3m Minimum vehicle length 6m

L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE