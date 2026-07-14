VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Place de l’Église Poucharramet
dimanche 27 septembre 2026 · Place de l'Église · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION
Place de l’Église EN EXTERIEUR PLACE OMBRAGEE PAR LES MARRONNIERS Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dernier dimanche de septembre pour la 3e édition de son vide-greniers.
Dimanche 27 septembre 2026 9h00/17h00.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs 3€/m, 2.50€/m à partir de 6m, table 1€
Minimum 3m Véhicule minimum 6m
Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour la 3e édition de son vide-greniers.
Ouvert au public de 9h00 à 17h00.
Buvette et restauration sur place par le Comité.
– Bière blanche, softs (Coca Cola, Iced Tea pêche, Orangina, jus de pommes…), eau, thé et café ;
– Grillades (saucisses, ventrèche) et frites.
Tarifs
– 3 € le mètre linéaire (3 mètres minimum) ;
– 2,50 € le mètre linéaire à partir de 6 mètres réservés ;
– Si véhicule sur emplacement, 6 mètres minimum (emplacements limités) ;
– Table de 3 mètres de longueur pour 1 €/table ;
– Pas de raccordement électrique/eau possible.
Inscriptions par téléphone auprès d’Audrey au 06 76 66 19 47
ou par email à l’adresse cdfpoucharramet@outlook.fr
Règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Poucharramet ou par virement (RIB sur demande).
Réservation jusqu’au jour même dans la limite des places disponibles. 3 .
Place de l’Église EN EXTERIEUR PLACE OMBRAGEE PAR LES MARRONNIERS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr
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English :
The Poucharramet Festival Committee invites you to join us on the last Sunday in September for the 3rd edition of its yard sale.
Sunday, September 27, 2026 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Refreshments and food available on site.
Prices: 3?/m, 2.50?/m for 6m or more, table 1?
Minimum 3m Minimum vehicle length 6m
L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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