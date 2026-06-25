CONCERT RAFFUT LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT RAFFUT

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Toujours en quête d’un rivage imaginaire nouveau, c’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique guitarisée, vers un Brésil cousin…

Toujours en quête d’un rivage imaginaire nouveau, c’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique guitarisée, vers un Brésil cousin…

Empruntant le portugais, le catalan, le languedocien et le français, RAFFUT se fait sentier. Un sentier créolisé, les racines vers le haut, accrochées aux pieds de celles et ceux qui dansent. Un chemin à travers les musiques populaires actuelles.

Tantôt esprit vagabond, tantôt cortège révolté, RAFFUT se reconnaît dans la poésie de Max Rouquette, de Joan Brossa et plonge dans la transe !

Nocturnàlia, résonne la nuit, interroge nos parcours et nos identités, nos langues et nos colères dans une sérénade sensible et grondante. Nocturnàlia s’écoute sous la voute cosmique, et s’attrape comme une fièvre ! .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Always in search of a new imaginary shore, it is when evening falls that RAFFUT invites us to a psychedelic dance, both local and tropical. A Mediterranean peninsula heading toward a guitar-driven Africa, toward a kindred Brazil?

L’événement CONCERT RAFFUT Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE