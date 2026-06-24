BANQUET D’ÉTÉ CONCERT DEEPLODOCUS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
BANQUET D’ÉTÉ CONCERT DEEPLODOCUS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 28 août 2026.
Poucharramet
BANQUET D’ÉTÉ CONCERT DEEPLODOCUS
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Deeplodocus, ce trio toulousain au line-up original composé d’un saxophone baryton, d’un marimba et d’une batterie, s’inscrit dans une démarche musicale inventive et singulière. Avec la sortie de leur premier album granit chez le label klarthe records, ils offrent un son électro-débranché
mêlant des textures acoustiques et des arrangements qui évoquent l’esthétique de la musique électronique. Ce choix renforce le caractère iconoclaste et conceptuel du projet, mettant en avant un groove brut, puissant et des sonorités pleines de sensibilité.
Nicolas Coulon Batterie
Samuel Dumont saxophon baryton
Fabien Tournier batterie .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Deeplodocus, a Toulouse-based trio with a unique lineup consisting of a baritone saxophone, a marimba, and drums, pursues an inventive and distinctive musical approach. With the release of their debut album *Granit* on the Klarthe Records label, they offer an “electro-d%E9branch%E9” sound.
L’événement BANQUET D’ÉTÉ CONCERT DEEPLODOCUS Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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