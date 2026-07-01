Concert Raffut, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

Concert Raffut Vendredi 21 août, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Toujours en quête d’un rivage imaginaire nouveau, c’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique guitarisée, vers un Brésil cousin…

Empruntant le portugais, le catalan, le languedocien et le français, RAFFUT se fait sentier. Un sentier créolisé, les racines vers le haut, accrochées aux pieds de celles et ceux qui dansent. Un chemin à travers les musiques populaires actuelles.

Tantôt esprit vagabond, tantôt cortège révolté, RAFFUT se reconnaît dans la poésie de Max Rouquette, de Joan Brossa et plonge dans la transe !

Nocturnàlia, résonne la nuit, interroge nos parcours et nos identités, nos langues et nos colères dans une sérénade sensible et grondante. Nocturnàlia s’écoute sous la voute cosmique, et s’attrape comme une fièvre

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr »}]

Bal concert psychédélique sans frontières concerts bal