BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 28 août 2026.
Poucharramet
BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
La Coopérative Ukuléliste est une organisation secrète composée de 10 ukulélistes chantant.e.s quelle que soit la météo.
La CUMA vise la production en masse de chansons bêtes puis la prise de pouvoir immédiate sur le monde entier par l’effet de sidération provoqué par sa musique sur tous les publics. Avec un aplomb a couper le souffle, la CUMA reprend toute sorte de chansons internationales bien connues qu’elle traduit mal en français et interprète sans consommation d’électricité Daft-Punk, Prince, Justice, Tito Puente, Steevy Wonder, Shaka Khan, Les Clash, Georgette Plana… Voilà tous ces artistes enfin chantés en français pour le plus grand bonheur des petits et des grands absents.
Avant chaque concert, la CUMA distribue insidieusement son livret de chansons au public dans le but d’instaurer une perdition musicale généralisée mais néanmoins participative .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ukulele Cooperative is a secret organization made up of 10 ukulele players who sing, regardless of their style.
L’événement BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)
- DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet 3 juillet 2026
- LES 3 COUPS GUINGUETTE FAMILIALE Place de l’Église Poucharramet 9 juillet 2026
- CONCERT ENLACES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet 17 juillet 2026
- LA VADROUILLE Poucharramet 24 juillet 2026
- CONCERT CASA LONTANA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet 7 août 2026