BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 28 août 2026.

Poucharramet

BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

La Coopérative Ukuléliste est une organisation secrète composée de 10 ukulélistes chantant.e.s quelle que soit la météo.

La CUMA vise la production en masse de chansons bêtes puis la prise de pouvoir immédiate sur le monde entier par l’effet de sidération provoqué par sa musique sur tous les publics. Avec un aplomb a couper le souffle, la CUMA reprend toute sorte de chansons internationales bien connues qu’elle traduit mal en français et interprète sans consommation d’électricité Daft-Punk, Prince, Justice, Tito Puente, Steevy Wonder, Shaka Khan, Les Clash, Georgette Plana… Voilà tous ces artistes enfin chantés en français pour le plus grand bonheur des petits et des grands absents.

Avant chaque concert, la CUMA distribue insidieusement son livret de chansons au public dans le but d’instaurer une perdition musicale généralisée mais néanmoins participative .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

The Ukulele Cooperative is a secret organization made up of 10 ukulele players who sing, regardless of their style.

L’événement BANQUET D’ÉTÉ CONCERT LA CUMA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE