Festival Coeur Estival – Concert Jean-Luc Amestoy, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
samedi 22 août 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
Festival Coeur Estival – Concert Jean-Luc Amestoy Samedi 22 août, 12h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T12:00:00+02:00 – 2026-08-22T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T12:00:00+02:00 – 2026-08-22T14:00:00+02:00
Depuis toutes ces années, c’était son cœur de métier : à cheval sur son accordéon ou sur son piano, Il a accompagné moult artistes, trios, orchestres, enfants, petits vieux, cantatrices, ténors ou canards.
Aujourd’hui il s’émancipe : c’est tout seul qu’il se présente à vous, dans le plus simple appareil. Seul certes, mais les poches pleines. Deux accordéons, une blague, deux chansons, un tour de magie.
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/prochainement-a-la-maison-de-la-terre/ »}]
Petite musique du monde intérieur à l’accordéon concert festival
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