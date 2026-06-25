UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT CASA LONTANA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

CONCERT CASA LONTANA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

CONCERT CASA LONTANA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 7 août 2026.

Lieu
LA MAISON DE LA TERRE
Adresse
7 Rue des Hospitaliers
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Poucharramet

CONCERT CASA LONTANA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Audrey et Nina renouent avec leurs racines familiales en revisitant des chansons italiennes.
Elles les arrangent pour faire sonner leurs voix, accompagnées d’un accordéon, d’une
guitare et d’un tamburello.
Casa Lontana, qui signifie Maison Lointaine, est un duo composé d’Audrey Peral et de Nina
Besana-Mourlaàs.
Les deux musiciennes réarrangent des chansons italiennes pour deux voix, accordéon,
guitare et tamburello. Pour elles, chanter en italien est avant tout un moyen de se
rapprocher de leurs racines familiales mais aussi de partager leur amour pour cette langue
si expressive et chantante. Elles choisissent avec soin des textes qui portent les puissants
messages d’un passé qu’elles souhaitent transmettre à leur tour. De chansons
franco-italiennes aux chants de Mondines, en passant par les mélodies traditionnelles des
Pouilles ou de la Sicile, les deux musiciennes nous font voyager avec passion dans leur
univers musical.   .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Audrey and Nina reconnect with their family roots by reinterpreting Italian songs.
They arrange them to showcase their voices, accompanied by an accordion, a
guitar, and a tamburello.

L’événement CONCERT CASA LONTANA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)