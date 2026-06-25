CONCERT CASA LONTANA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT CASA LONTANA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Audrey et Nina renouent avec leurs racines familiales en revisitant des chansons italiennes.

Elles les arrangent pour faire sonner leurs voix, accompagnées d’un accordéon, d’une

guitare et d’un tamburello.

Casa Lontana, qui signifie Maison Lointaine, est un duo composé d’Audrey Peral et de Nina

Besana-Mourlaàs.

Les deux musiciennes réarrangent des chansons italiennes pour deux voix, accordéon,

guitare et tamburello. Pour elles, chanter en italien est avant tout un moyen de se

rapprocher de leurs racines familiales mais aussi de partager leur amour pour cette langue

si expressive et chantante. Elles choisissent avec soin des textes qui portent les puissants

messages d’un passé qu’elles souhaitent transmettre à leur tour. De chansons

franco-italiennes aux chants de Mondines, en passant par les mélodies traditionnelles des

Pouilles ou de la Sicile, les deux musiciennes nous font voyager avec passion dans leur

univers musical. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Audrey and Nina reconnect with their family roots by reinterpreting Italian songs.

They arrange them to showcase their voices, accompanied by an accordion, a

guitar, and a tamburello.

L’événement CONCERT CASA LONTANA Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE