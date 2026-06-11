LA VADROUILLE Poucharramet
LA VADROUILLE Poucharramet vendredi 24 juillet 2026.
Poucharramet
LA VADROUILLE
DOMAINE DE VARÈS Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
La Vadrouille, c’est les 24 et 25 juillet. On se retrouve pour deux jours de musique, mais pas que.
Il y aura aussi un tournoi de trucs à lancer, un parcours de cheval‑bâton, un déjeuner‑concert à la Maison de la Terre, de l’aquagym punk, des food trucks, un bar, une piscine et un joli camping à l’ombre… .
DOMAINE DE VARÈS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Vadrouille is on July 24 and 25. Let’s get together for two days of music—and more.
L’événement LA VADROUILLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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