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LA VADROUILLE Poucharramet

LA VADROUILLE Poucharramet

LA VADROUILLE Poucharramet vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : DOMAINE DE VARÈS

Ville : 31370 Poucharramet

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Poucharramet

LA VADROUILLE

DOMAINE DE VARÈS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

La Vadrouille, c’est les 24 et 25 juillet. On se retrouve pour deux jours de musique, mais pas que.
Il y aura aussi un tournoi de trucs à lancer, un parcours de cheval‑bâton, un déjeuner‑concert à la Maison de la Terre, de l’aquagym punk, des food trucks, un bar, une piscine et un joli camping à l’ombre…   .

DOMAINE DE VARÈS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

La Vadrouille is on July 24 and 25. Let’s get together for two days of music—and more.

L’événement LA VADROUILLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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