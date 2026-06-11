Poucharramet

LA VADROUILLE

DOMAINE DE VARÈS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

La Vadrouille, c’est les 24 et 25 juillet. On se retrouve pour deux jours de musique, mais pas que.

Il y aura aussi un tournoi de trucs à lancer, un parcours de cheval‑bâton, un déjeuner‑concert à la Maison de la Terre, de l’aquagym punk, des food trucks, un bar, une piscine et un joli camping à l’ombre… .

DOMAINE DE VARÈS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Vadrouille is on July 24 and 25. Let’s get together for two days of music—and more.

L’événement LA VADROUILLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE