Concert Enlaces, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

Concert Enlaces Vendredi 17 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Saviez-vous que la ville de Pigüé située dans la province de Buenos Aires fut construite par

une colonie aveyronnaise en 1894 ?

Il reste d’ailleurs une cabrette à bouche fabriquée par Costeroste au musée de la ville et des

noms occitans sur les murs du cimetière.

Saviez-vous que Carlos Gardel, le plus grand compositeur de tango, est né à Toulouse.

Saviez-vous que dans les années 1900, Buenos Aires était surnommée la Paris de l’Amérique

Latine ?

Guillaume Lopez est un chanteur et musicien toulousain. Il chante les Pays d’oc et l’Espagne

de son histoire familiale depuis plus de 20 ans.

Marco Grancelli et Luciano Luna sont deux chanteurs et musiciens Argentins, installés en

Pays d’Oc. Ils sont spécialistes du Folklore Argentino dont ils ont été bercé depuis leur

enfance.

Les trois musiciens se sont rencontrés dans la communauté latino-américaine de Toulouse et

ont décidé de mêler leurs traditions musicales et de créer « ENLACES » (liens), dans une

volonté de tisser des passerelles entre les rythmes et les sons, les langues et les mots, les

danses et la transe.

Sur scène, trois chanteurs entourés de leurs instruments acoustiques (guitare, flûtes,

cornemuse, percussions) vous invitent pour un voyage musical et poétique qui recréé des

liens entre les deux rives de l’océan.

Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse

Marco Grancelli : chant, guitare, percussion

Luciano Luna : percussions, chant

Alfonso Bravo : son

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Rencontre musicale Occitano-Argentine concert musique