DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 3 juillet 2026.
Poucharramet
DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet.
Quatre DJs. Des tubes et des classiques Disco, Eurodance, RnB, Rock. Un dancefloor qui n’attend plus que vous. C’est la Maxiboom ??
Programmation Brenda • Dabiz • Mamelle Bent • Kaby Kedi .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
July is here. Before we head out to the Varès estate for Vadrouille #11, we’ll be warming up at the Maison de la Terre on Friday, July 3.
L’événement DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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