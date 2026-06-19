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DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
LA MAISON DE LA TERRE
Adresse
7 Rue des Hospitaliers
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Poucharramet

DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet.
Quatre DJs. Des tubes et des classiques Disco, Eurodance, RnB, Rock. Un dancefloor qui n’attend plus que vous. C’est la Maxiboom ??
Programmation Brenda • Dabiz • Mamelle Bent • Kaby Kedi   .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

July is here. Before we head out to the Varès estate for Vadrouille #11, we’ll be warming up at the Maison de la Terre on Friday, July 3.

L’événement DJ SET MAXI BOOM AVEC LA VADROUILLE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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