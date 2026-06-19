CONCERT ENLACES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT ENLACES

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Rencontre musicale Occitano-Argentine

Saviez-vous que la ville de Pigüé située dans la province de Buenos Aires fut construite par une colonie aveyronnaise en 1894 ?

Il reste d’ailleurs une cabrette à bouche fabriquée par Costeroste au musée de la ville et des noms occitans sur les murs du cimetière.

Saviez-vous que Carlos Gardel, le plus grand compositeur de tango, est né à Toulouse.

Saviez-vous que dans les années 1900, Buenos Aires était surnommée la Paris de l’Amérique Latine ?

Guillaume Lopez est un chanteur et musicien toulousain. Il chante les Pays d’oc et l’Espagne de son histoire familiale depuis plus de 20 ans.

Marco Grancelli et Luciano Luna sont deux chanteurs et musiciens Argentins, installés en Pays d’Oc. Ils sont spécialistes du Folklore Argentino dont ils ont été bercé depuis leur enfance.

Les trois musiciens se sont rencontrés dans la communauté latino-américaine de Toulouse et ont décidé de mêler leurs traditions musicales et de créer ENLACES (liens), dans une volonté de tisser des passerelles entre les rythmes et les sons, les langues et les mots, les danses et la transe.

Sur scène, trois chanteurs entourés de leurs instruments acoustiques (guitare, flûtes, cornemuse, percussions) vous invitent pour un voyage musical et poétique qui recréé des liens entre les deux rives de l’océan.

Guillaume Lopez chant, flûtes, cornemuse Marco Grancelli chant, guitare, percussion Luciano Luna percussions, chant Alfonso Bravo son .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Occitan-Argentine Musical Encounter

L’événement CONCERT ENLACES Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE