LES 3 COUPS GUINGUETTE FAMILIALE Place de l’Église Poucharramet

Poucharramet

LES 3 COUPS GUINGUETTE FAMILIALE

Place de l’Église LES 3 COUPS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

GUINGUETTE # 3, Les 3 coups. Jeudi 9 juillet, place de l’église à Poucharramet. À partir de 18h. Tohu-Bohu Collectif propose une soirée où petits et grands embarqueront dans un voyage créatif, musical et gustatif

En 2024, le projet Les 3 Coups a pris la forme d’une guinguette itinérante passant par deux communes rurales. Ce format a permis de tester avec succès une formule festive et culturelle mêlant théâtre, musique, jeux et gastronomie locale. L’accueil du public fut très positif, avec une forte participation des familles et des bénévoles. .

Place de l’Église LES 3 COUPS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr

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English :

GUINGUETTE # 3, Les 3 coups. Thursday, July 9, Place de l’Eglise, Poucharramet. Starting at 6pm. Tohu-Bohu Collectif offers an evening where young and old alike will embark on a creative, musical and gustatory journey

L’événement LES 3 COUPS GUINGUETTE FAMILIALE Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE